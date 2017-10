Grande Fratello Vip 2017 rischia la chiusura? Il seguitissimo Grande Fratello Vip 2017 chiuderà i battenti se Pier Sivio Berlusconi deciderà di accogliere la richiesta del Moige. Il Movimento italiano genitori ha chiesto l’immediata sospensione del programma mediante una petizione online che ha già raggiunto, finora, 1.097 firme. Alcune immagini giudicate morbose come le riprese durante le docce, il linguaggio utilizzato dai concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, le bestemmie in diretta e l’aggressività di Jeremias Rodriguez solo alcune delle motivazioni alla base della petizione.

Grande Fratello Vip 2017. La petizione del Moige.

Di seguito il testo a sostegno della petizione per la chiusura del Grande Fratello Vip 2017: “Il programma “Grande Fratello VIP”, in onda ogni lunedì sera su Canale Cinque, è inaccettabile: assistiamo ad ogni puntata ad un’esplosione di indecenza, volgarità e disprezzo. Le telecamere spesso inquadrano scene da evitare in prima serata, lesive della privacy e irrispettose del minore. Non mancano accesi litigi, imprecazioni che costano fortunatamente squalificazioni (come quella di Predolin), minacce gratuite (come quella dell’impulsivo Rodriguez ai danni di Bossari) e insulti (come le affermazioni pesanti contro Malgioglio).

E’ inammissibile che vengano trasmessi programmi così scadenti, di tale squallore e bassezza culturale, offensivi per la dignità di tutti gli spettatori adulti e minori che siano”. Cosa accadrà adesso? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA