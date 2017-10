Grande Fratello Vip 2017: tutti contro Soleil. Non è stata una mossa vincente quella di Soleil Sorge, (ex?) fidanzata di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 2017, quella di rilasciare interviste per parlare della propria vita privata. Le stanno piovendo addosso molte critiche ed accuse di essere solo in cerca di notorietà. Sui suoi profili social non un accenno a quanto accaduto, ma solo inviti a bere bevande detox. Luca sta ricevendo, invece molti messaggi di solidarietà, anche da altri protagonisti di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip 2017: solidarietà a Luca Onestini.

Ad esprimere la propria solidarietà a Luca Onestini sono stati, tra gli altri, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, fidanzatisi grazie a Uomini e Donne, i quali hanno affermato di stare seguendo Luca al Grande Fratello Vip 2017.

La coppia ha postato un video su Facebook con un messaggio per lui: “Io e Rosa stiamo guardando il Grande Fratello Vip 2017 e veramente io non ho parole per quello che ho appena visto. E’ una situazione di una tristezza infinita”, ha affermato Pietro dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. “La nostra solidarietà a Luca”, ha aggiunto Rosa. “Ci dispiace un sacco”, affermano, “Che brutta cosa, non ci sono parole”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA