Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 12 ottobre 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 12 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof. 7. Gaetano propone a Camilla di andare un fine settimana a Napoli per fare un sopralluogo che potrà aiutarlo nel decidere se accettare o meno la proposta di trasferimento ricevuta. Camilla, però, dice di non poter organizzarsi per questo fine settimana: ha degli impegni a scuola. La prof va ad assistere alla gara di nuoto di Jamila, una ragazza marocchina della sua classe. La sua maestra di nuoto, Valentina, crede molto in lei e, tra le due, si è instaurato un rapporto di amicizia che non va a genio alla madre di Jamila, Meryem. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Nemo – Nessuno escluso. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il film The Putin interviews – seconda parte.

La guida tv di questa sera giovedì 12 ottobre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film What women want, film con Mel Gibson. Nick lavora con successo nel campo pubblicitario, ma un giorno la tanto sperata promozione a direttore creativo viene affidato ad una donna, Darcy. Nick non ci sta e vuole dimostrare la sua abilità, ma mentre prova dei prodotti da sponsorizzare cade nella vasca mentre ha in mano il phon acceso, e sviene. Il giorno dopo, nick si rende conto che riesce a leggere nel pensiero delle donne. Su Canale 5 andrà in onda il programma di intrattenimento Chi ha incastrato Peter Pan. Su Italia 1 vedremo il film con Tom Cruise Oblivion.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

