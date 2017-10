Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 12 ottobre 2017: le rivelazioni di Damian. Oggi, giovedì 12 ottobre 2017, andrà in onda su Canale 5 il consueto appuntamento con la soap Il Segreto. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un colpo di scena: Ismael in realtà è Damian, il figlio di Hernando! Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata odierna de Il Segreto, Damian rivela ad Hernando cosa è accaduto durante la tragica scomparsa della madre a Cerceda. Il ragazzo racconta al padre che non voleva uccidere Manuela, la madre: in realtà ha appiccato l’incendio per paura di venire scoperto. Sarà vero? Hernando è felice di aver ritrovato il figlio ma, ricordando l’indole da sempre violenta del ragazzo, che da piccolo aveva persino cercato di uccidere Beatriz, decide di portare il ragazzo in terapia da uno psichiatra, il dottor Fernandez.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 12 ottobre 2017: Severo è distrutto dal dolore, ma qualcuno gioisce…

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Severo è disperato. Poco tempo prima ha perso l’amata sorella Sol, ed ora ha perso la moglie Candela ed il figlio Carmelito. Tutto il paese comprende il grande dolore di Severo, e gli è vicino. Due persone, però, gioiscono sulle sue gravissime disgrazie: si tratta di Francisca e di Cristobal, che brindano alla villa. Mauricio, intanto, nella puntata odierna de Il Segreto cerca di aprire gli occhi a Fe: sua sorella gemella Caridad potrebbe non avere buone intenzioni.

