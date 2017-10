Loredana Lecciso, Al Bano, Romina Power, le ultime news gossip al 12 ottobre 2017

S’infittisce negli ultimi giorni il gossip che riguarda Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power. Romina a Verissimo aveva dichiarato di amare ancora molto Al Bano: dopo 30 anni insieme il sentimento non si cancella. Al Bano è intervenuto smentendo queste dichiarazioni, spiegando che nelle parole di Romina bisogna saper cogliere l’ironia. Ora, spiega Al Bano, la sua priorità è crescere i figli adolescenti con la compagna Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso, le ultime dichiarazioni ed il matrimonio con Al Bano.

Anche Loredana Lecciso ha parlato del suo rapporto con Al Bano Carrisi, e lo ha fatto attraverso un’intervista al settimanale Spy. Loredana Lecciso ha spiegato che con Al Bano ed i loro due figli forma già una vera famiglia, non c’è bisogno del matrimonio. Loredana rivela che il discorso delle nozze è stato affrontato in passato: “In realtà ne abbiamo parlato una volta sola, anni fa, poi c’è chi ciclicamente ci torna su inventando crisi e notizie inesistenti. Ci sono dei momenti in cui mi sento sposatissima, altri meno, come capita in tutte le coppie. Non ho mai escluso l’eventualità delle nozze ma nemmeno l’ho cercata più di tanto. Sono più importanti i fatti e la sostanza: l’amore e l’unione ci sono, siamo già una famiglia“.

