La prova del Cuoco: oggi giovedì 12 ottobre 2017. Oggi ci attende una nuova puntata del cooking show di Rai1, condotto da Antonella Clerici. Tanti chef durante la puntata di oggi de La prova del Cuoco si sfideranno a suon di prelibatezze. Tra le presenze fisse molto amate dal pubblico a casa troviamo Anna Moroni, che nella puntata di ieri de La prova del cuoco si è cimentata nella preparazione di buonissimi biscotti con i fiocchi d’avena. Lo chef siciliano Natale Giunta si è cimentato ieri con la preparazione di un cannolo di cotoletta.

La Prova del Cuoco, la puntata di oggi giovedì 12 ottobre 2017: le sfide e le nuove ricette.

Scopriamo insieme le novità e le ricette proposte oggi a La prova del cuoco. Il look scelto da Antonella Clerici per la puntata di oggi 12 ottobre 2017 de La prova del cuoco prevede un jeans a sigaretta ed una blusa leggerissima rosa e un giacchino aperto delle stessa tonalità. Nella prima parte della gara la squadra Rossa e quella Verde si sfidano nella solita prova a tema giudicata dalla Clerici. Per i Rossi gareggerà Giampiero Fava da Roma, mentre per i Verdi Ambra Romani da Milano. Il tema della prima sfida sarà L’uovo di Colombo, per celebrare la giornata della scoperta dell’America, ossia il 12 ottobre del 1492. Fava preparerà l’uovo in tre panini, quindi in tre versioni, mentre la Romani si cimenterà con l’uovo alla benedict. La prima sfida di oggi giovedì 12 ottobre 2017 de La prova del cuoco viene vinta da Ambra che viene premiata da Antonella Clerici per la sua creatività nella preparazione dell’uovo alla Benedict.

La Prova del Cuoco, oggi giovedì 12 ottobre 2017: la sfida finale della puntata.

Ravioli rossi con ripieno di spinaci e yogurt, su crema di patate, polpette su passatina di ceci per i Rossi, mentre per i Verdi crema di cavolfiore, con crostini, porcini e melagrana, e un morbido di tacchino con con funghi spadellati. La squadra del Peperone Verde decide di assegnare come penalità ai Rossi Il tutto a mano, quindi non potrà utilizzare macchinari elettrici. I rossi ricevono 8 per la tecnica, 9 per il gusto e 9 per l’impiattamento, mentre i Verdi ottengono 7 per la tecnica, 6 per il gusto e 6 per l’impiattamento. Il totale è di 26 per i Rossi e di 19 per i Verdi. Vince la sfida finale de La Prova del cuoco di oggi 12 ottobre 2017 la squadra del Pomodoro Rosso. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

