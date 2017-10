Oggi, 12 ottobre 2017, andrà in onda una nuova puntata di Provaci ancora Prof. 7, la simpatica fiction Rai con Veronica Pivetti, Enzo De Caro e Paolo Conticini. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi di Provaci ancora Prof. 7. Gaetano ha ricevuto una proposta di promozione ma ciò comporta un trasferimento a Napoli. Camilla non ne vuole sapere, non vuole vivere lontano dalla sua famiglia, che si trova a Torino, e nel frattempo decide di assistere alla gara di nuoto di Jamila, una sua allieva, la cui istruttrice di nuoto, di lì a poco, viene assassinata. Oltre a quella del vicequestore, viene portata avanti anche un’indagine parallela, condotta da due agenti in incognito, di cui Gaetano non può e non vuole parlare con Camilla… Sarà proprio Jamila a fornire gli elementi mancanti alla soluzione del caso.

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni del 12 ottobre 2017: Gaetano lascia Camilla a Torino?

Mentre Camilla tentenna e non rimanda la decisione che riguarda il trasferimento a Napoli, il rapporto di complicità che sta nascendo tra Gaetano e Bianca cresce, ma il medico legale non sembra accontentarsi di una semplice amicizia… Potrebbe, a questo punto, esserci una crisi tra Gaetano e Camilla: il vicequestore si rende conto che il trasferimento e Napoli è un’occasione troppo importante per la sua carriera, ma Camilla vuole stare vicino alla figlia e a Renzo, la cui salute è peggiorata dopo la morte di Carmen. Livietta, intanto, conosce un avvocato molto affascinante: dimenticherà George?

