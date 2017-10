Provaci ancora Prof 7, le anticipazioni della settima puntata: Camilla e Gaetano si lasciano?

Provaci ancora Prof. 7 torna stasera, giovedì 12 ottobre 2017, con la terzultima puntata di questa stagione: la settima serie, infatti, prevede la mesa in onda di solamente 8 puntate. Provaci ancora Prof. 7 è una delle fiction Rai più amate dal pubblico, ed ottiene ottimi risultati in termini d’ascolto: la media delle serate raggiunge picci di oltre 4.2 milioni di spettatori, con uno share tra il 18 e il 19%. Stasera andrà in onda la sesta puntata di Provaci ancora Prof 7 e assisteremo, oltre a nuovi casi su cui indagano Camilla e Gaetano, anche alle vicende di casa Baudino. Secondo le anticipazioni di Provaci ancora Prof 7 in onda stasera, 12 ottobre 2017, Camilla capisce che questo, per Renzo, è un periodo molto difficile, ed anche per questo decide di stare vicino all’ex marito e rimanda la proposta di Gaetano di trasferirsi a Napoli.

Provaci ancora Prof, 7, le anticipazioni della settima puntata di mercoledì 18 ottobre 2017.

La settima e penultima puntata di provaci ancora Prof. 7 dovrebbe andare in onda mercoledì 18 ottobre 2017, mentre giovedì 19 dovrebbe essere trasmessa l’ottava ed ultima puntata. Scopriamo quali sono le anticipazioni della settima puntata di mercoledì prossimo. Le cose tra Camilla e Gaetano non vanno molto bene: in casa non c’è privacy, Camilla dedica molto tempo a Renzo, e Gaetano non riesce a restare calmo. Tra i due ci sarà un’accesa discussione a seguito della quale il vicequestore decide di andare via di casa…

