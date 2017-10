Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 13 ottobre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 13 ottobre 2017. Detto Fatto torna oggi, 13 ottobre 2017, per l’ultima puntata della settimana. Caterina Balivo fa il suo ingresso in trasmissione con un abito a sfondo floreale: si tratta di un abito bianco con grandi fiori colorati con un cinturino in vita. Completano il look dei sandali verde chiaro con tacco alto e largo. La bella Caterina oggi ha deciso di portare i suoi capelli lisci con frangia laterale.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 13 ottobre 2017: moda, cucina, make up, giardinaggio.

Priscilla e Pinuccia Boton aiutano due giovani ragazze a scegliere il vestito adatto ad una festa di addio al nubilato, e propongono abiti corti, pantaloni, tute e tubini rigorosamente in velluto. Fausto torna a Detto Fatto con un tutorial sul make up, ed insegna alla sua bellissima ospite dei trucchetti per nascondere delle piccole cicatrici che ha sul volto in seguito ad un incidente in motorino. Le spiega, poi, come realizzare un cat eyes molto glitterato. Stefano Ciotti che si occupa di errori in cucina, trasformando uno sbaglio in una mossa da vero chef. Fabiano Oldani ci spiega come prenderci cura delle orchidee. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 13 ottobre 2017: i consigli di Fabiano Oldani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA