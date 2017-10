Grande Fratello Vip 2017, il daytime ad oggi, 13 ottobre 2017: i Vip si divertono prima di andare a dormire! Un’altra giornata è iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Ieri sera i Vip hanno avuto una giornata carica di emozioni, e ieri sera faticavano a prendere sonno. Al Grande Fratello Vip 2017, i ragazzi hanno cercato di passare il tempo in maniera piacevole. Lorenzo, Luca e Daniele si sono inventati un gioco con i tappi delle bottiglie di plastica, e si sono divertiti un mondo: dovevano colpire a turno un tappo e farlo andare lontano, e vincitore assoluto del gioco è stato Daniele! Al Grande Fratello Vip 2017 a momenti ludici si accomoagnano momenti di confidenze. Nel giardino della Casa del Grande Fratello Veronica parla con Giulia. L’atleta racconta delle sue vacanze passate con Pumba e di come poi si siano allontanati.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 13 ottobre 2017: il dubbio di Jeremias.

I Vip si preparano per andare a dormire, ma Jeremias non riesce a prendere sonno: vorrebbe chiarire con Luca la storia con Soleil. Secondo il fratello di Belen, c’è qualcosa che non quadra: che sia tutta una finta? Al Grande Fratello Vip 2017, Jeremias parla della questione con la sorella. Cecilia, invece, pensa che Soleil non amasse Luca: “Io sapevo che le cose dovevano andare al contrario e che la sua ex fidanzata ci voleva provare con uno dei nostri fidanzati”. Le parole di Cecilia fanno spaventare Giulia, che pensa al suo Andrea. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

