Grande Fratello Vip 2017: Marco Predolin contro Giulia De Lellis. Continuano i tumulti che investono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. Nuova edizione questa del Grande Fratello Vip 2017 molto esplosiva. Un altro concorrente nell’occhio del ciclone è Giulia De Lellis. Ormai gli attacchi verso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, concorrente del Grande Fratello Vip 2017, non si contano nemmeno più. A farlo ora è Marco Predolin, che l’ha conosciuta proprio grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore radiofonico rivela che con tutta probabilità sarà proprio lei a trionfare, anche se la sua vittoria non è per nulla meritata. Infatti, secondo il conduttore Marco Predolin, la Giulia De Lellis ha detto affermazioni ben più gravi delle sue contro gli omosessuali. E le critiche non si fermano di certo qui, poiché il conduttore rivela che la fidanzata di Andrea Damante sta mettendo già in azione una strategia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2017 per farsi amare dagli altri vip e quindi per non andare mai in nomination e quindi rischiare di farsi eliminare.

Grande Fratello Vip 2017: per Marco Giulia ha una tattica.

Marco Predolin fa delle dichiarazioni molto dure su Giulia De Lellis al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini: “Giulia De Lellis ha detto cose molto più gravi delle mie, ma è seguita sui social. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si tiene buoni tutti, in primis le ragazze: le pettina e le trucca tutte, molto scaltra”. Quindi, almeno come rivela l’ex gieffino, Giulia De Lellis sta portando avanti una tattica per cercare di portare il più avanti possibile il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

