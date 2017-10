Grande Fratello Vip, trascorso il primo mese all'interno della Casa

È già passato un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip 2017, da quando i concorrenti hanno varcato la soglia della Porta Rossa. Gli inquilini di Cinecittà, in queste prime settimane di permanenza nella Casa, hanno imparato a conoscersi e a farsi conoscere un po’ meglio. All’inizio la produzione del Grande Fratello Vip aveva deciso di dividerli in due gruppi, tra Casa e Stazione, oggi vivono tutti insieme in un loft lussuoso e con tutte le comodità.

Grande Fratello Vip 2017, i momenti più emozionanti di questo mese passato insieme.

Sono stati 30 giorni di Grande Fratello Vip intensi e impegnativi. Non sono mancati gli scontri e le discussioni, spesso scanditi dalla noia e dalla nostalgia per gli affetti e per la vita quotidiana. Memorabile la lite al Grande Fratello Vip tra Cristiano Malgioglio e Serena Grandi, che è stata accusata di russare troppo e impedire il sonno del paroliere, o la più recente discussione tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez.

Al Grande Fratello Vip 2017 abbiamo assistito, in ordine cronologico, all’eliminazione di Carla Cruz, Serena Grandi, Carmen Di Pietro e Simona Izzo e alla squalifica di Marco Predolin per aver bestemmiato. Luca Onestini durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha appreso una verità scomoda che riguarda la sua fidanzata (o meglio, oramai ex fidanzata) Soleil, ma anche di grandi emozioni e sorprese come il bacio tra la regista Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi, attraverso la biglietteria che divide Casa e Stazione e come l’abbraccio tra Belen Rodriguez e i suoi fratelli e ultimo ma non ultimo quello tra Daniele Bossari e la figlia Stella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA