Guida TV: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 13 ottobre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 13 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti Tale e Quale Show. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv L’ispettore Coliandro, con gli episodi Il ritorno 2 e Mortal Club. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Il racconto dei racconti. C’erano una volta tre regni con re, regine, principi e principesse. La regina Selvascura è molto triste: non riesce ad avere figli. Il Re di Roccaforte un giorno ode una voce armoniosa e, pensando che appartenga a una bella fanciulla, si mette sulle sue tracce. Il Re di Altomonte cattura una pulce e la cura come fosse un animale domestico.

Guida tv di questa sera venerdì 13 ottobre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 13 ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto. Onesimo non riesce a riprendersi dal rifiuto di Elodia. Per Matias e Beatriz lavorare insieme non e’ facile, e Matias decide di licenziarsi. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda Fast & Furious. Stasera La7 trasmetterà invece Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi.

