Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 13 ottobre 2017: la verità su Fe e Caridad. Oggi, 13 ottobre 2017, andrà in onda l’appuntamento serale con la soap Il Segreto. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Mauricio perde la pazienza, e vuole sapere da Fe il vero motivo della sua strana sottomissione a Caridad. La donna finalmente sarà sincera e racconta la verità. Fe rivela di essere la causa dell’invalidità della sorella gemella, spinta in un burrone perché trovata in atteggiamenti intimi con il suo fidanzato. Le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano, inoltre, che Oresimo rifiuta di avere una carica nella giunta comunale e la propone ad Alfonso, ma anche il locandiere rifiuta.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 13 ottobre 2017: Damian scarica la colpa dell’infatuazione su Beatriz.

Le anticipazioni della puntata di oggi, 13 ottobre 2017 de Il Segreto, rivelano che, durante il funerale di Candela e di Carmelito, Carmelo non sembra affranto dal dolore. Come mai? Dolores nota subito questo comportamento e chiede a Onesimo e a Don Berengario di tenere gli occhi aperti e indagare… Nella puntata odierna del Segreto, inoltre, Hernando rivela a Beatriz e a Camila che Ismael è in realtà Damian. La notizia desta lo scompiglio generale: Camila teme per l’incolumità della sua famiglia, Beatriz pensa che si è innamorata del fratello (che ha baciato!). Damian si discolpa per quanto riguarda la storia con Beatriz: è stata la ragazza a fraintendere il suo sentimento fraterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA