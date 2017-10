La prova del cuoco: le ricette di oggi venerdì 13 ottobre 2017

La prova del Cuoco: la puntata di oggi 13 ottobre 2017. Ultimo incontro settimanale con una nuova puntata de La prova del cuoco oggi venerdì 13 ottobre 2017. Alla conduzione troviamo Antonella Clerici. Tanti chef e maestri di cucina saranno pronti ad allietare la puntata de La prova del Cuoco di oggi con nuove e invitanti ricette. Gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco, a ritmo di sfida ai fornelli. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 13 ottobre 2017.

La prova del cuoco: la cotoletta di funghi porcini di Marsetti Francesca.

La ricetta della cotoletta di funghi porcini dalle ricette La prova del cuoco di oggi 13 ottobre 2017, dalle ricette di Francesca Marsetti. Primo round della gara dei cuochi e oggi ci sono in sfida Francesca Marsetti e Roberto Valbuzzi; tema del giorno a La prova del cuoco i funghi porcini. Valbuzzi prepara la torretta di funghi fonduta e speck, la Marsetti ci regala un’idea molto golosa, la ricetta dei funghi porcini ripieni di formaggio che diventano una cotoletta. Pochi ingredienti, una ricetta facile e veloce e un risultato che ci piace molto. Antonella Clerici assegna alla Marsetti la penalità vincente. Ecco la ricetta da La prova del cuoco di oggi 13 ottobre 2017. Prepariamo un mix di pane grattugiato son salvia e rosmarino. Puliamo i funghi e per questa ricetta usiamo solo le teste che tagliamo a metà e farciamo con la fetta di taleggio e le erbette. Chiudiamo le teste dei funghi farcite e passiamo prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con sale e passiamo nel pane grattugiato, poi ancora nell’uovo e infine ancora nel pane grattugiato. Friggiamo nel burro chiarificato la cotoletta di funghi della Marsetti aggiungendo in padella una foglia di salvia e lo spicchio di aglio che dopo poco eliminiamo. In genere bastano meno di 5 minuti per la cottura, se necessario possiamo passare anche 5 minuti in forno. Dopo la frittura adagiamo su carta da cucina, saliamo. Serviamo con insalatina e noci la cotoletta di porcini al formaggio.

La prova del Cuoco: venerdì di pesce con Gianfranco Pascucci.

Tra le ricette del venerdì a prova del cuoco ecco la ricetta del rombo in guazzetto con vongole e cozze di Pascucci. Gianfranco Pascucci suggerisce una ricetta deliziosa,non solo la ricetta del rombo in guazzetto ma anche la ricetta delle lenticchie croccanti in forno. Quindi rombo con cozze e vongole, lenticchie e tanto buon gusto. Venerdì pesce e venerdì a La prova del cuoco c’è Pascucci con la ricetta di pesce. In cucina con Antonella Clerici e Pascucci oggi anche Tinto; zoppica un po’ dopo l’incidente ma sta bene. Passiamo però alle ricette di oggi 13 ottobre 2017 La prova del cuoco ed ecco la ricetta di Gianfranco Pascucci del rombo con le lenticchie. Sfilettiamo il rombo o lasciamo che lo facciano in pescheria. Tagliamo in due il filetto e saliamo, pepiamo. Intanto mettiamo in padella cozze e vongole con un filo di olio e lo spicchio di aglio. Peliamo i pomodori dopo averli sbollentati velocemente e tagliamo a pezzi e aggiungiamo nelle cozze e vongole appena aperte, aggiungiamo anche basilico e quindi il pesce, deve restare tutto sempre umido, quindi aggiungiamo un po’ di brodo vegetale copriamo.Facciamo un soffritto con olio, sedano, aglio, cipolla, rosmarino e aggiungiamo le lenticchie, quindi il brodo e facciamo cuocere poi versiamo le lenticchie nella teglia, mettiamo in forno 70 gradi per circa 2 ore. Serviamo il guazzetto rombo cozze e vongole completando con il sughetto e con le lenticchie croccanti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

