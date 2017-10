Al Grande Fratello Vip 2017 una dedica aerea, una vera sorpresa per Jeremias Rodriguez. “Io ci sono ancora, mi manchi!” questa dichiarazione d’amore porta la firma di Sara, la sua ex fidanzata, della quale ha parlato più volte, con un certo rimpianto, nostalgia e malinconia per il loro rapporto. Al Grande Fratello Vip 2017 il giovane argentino è rimasto spiazzato da questo striscione aereo, ha inoltre pensato anche al lato economico di questo regalo, è dispiaciuto e anche commosso molto che la ragazza abbia speso molti soldi per questo messaggio: al Grande Fratello Vip 2017 il fratello di Belen infatti è scoppiato in un pianto senza fine. “Sono felicissimo per te”, gli ha detto Luca Onestini, prima di stringerlo in un abbraccio. Luca al Grande Fratello Vip 2017 ha recentemente vissuto una pesante delusione amorosa, a causa delle rivelazioni su presunti tradimenti di Solei Sorgé.

Grande Fratello Vip 2017, la storia tra Jeremias e Sara.

Quella di Jeremias è una ferita ancora aperta, difatti la sua relazione con Sara è durata circa un anno, ma lui non ha avuto modo di parlarle prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. “È stata una relazione turbolenta”, ha detto parlando con Daniele Bossari. “Ci siamo lasciati per telefono quando io ero in Argentina”, ha aggiunto.

