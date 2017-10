Motogp, prove libere del GP del Giappone: miglior tempo per Andrea Dovizioso

Si è conclusa la prima giornata di prove libere per la MotoGp, protagonista sul circuito di Motegi, in Giappone. I migliori tempi sono stati effettuati da Marc Marquez e da Andrea Dovizioso, che si sono alternati al primo posto: Marquez ha conquistato la vetta nel primo turno con 1’55.418, Dovizioso si è posizionato primo nel secondo round con un tempo di 1’54.877. Dovizioso, dunque, è riuscito ad ottenere il miglior tempo nonostante la pioggia. Valentino Rossi è sicuramente migliorato, passando ad un tempo di 1’58.618 a quello di 1’56.435, ma non è riuscito comunque ad entrare tra i primi dieci. Settimo posto per la Suzuki di Andrea Iannone.

MotoGp, Andrea Dovizioso: “Una giornata positiva!”.

Andrea Dovizioso, al termine delle prove libere del MotoGp, si è detto soddisfatto per l’esito delle prove. “Una giornata davvero positiva, ci siamo tolti subito il dubbio del nostro rendimento sotto l’acqua e ora sappiamo che è molto buono. Adesso tutto dipenderà dalle condizioni che troveremo in qualifica e in gara: se sarà sempre così o se riusciremo anche a fare un turno su asciutto per essere pronti in caso di corsa non bagnata”.

