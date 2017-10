Pensioni anticipate: partenza difficile per l’Ape sociale. Pensioni anticipate ed Ape sociale sotto la lente d’ingrandimento dei sindacati. In attesa che scada il termine del 15 ottobre, entro il quale Inps dovrà rendere noto l’esito dell’esame del primo gruppo di domande d’accesso all’Ape sociale, Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl, ha osservato che il ritardo della partenza dell’Ape sociale ha recato numerosi disagi ai beneficiari delle agevolazioni.

“Ora è necessario garantire a chi ha i requisiti la possibilità di usufruire di questo strumento che offre una risposta positiva a centinaia di migliaia di cittadini, lavoratori, lavoratrici, disoccupati, invalidi gravi e persone che assistono familiari di primo grado conviventi con handicap grave”, ha affermato il leader sindacale.

Pensioni anticipate ed Ape sociale. Il punto di Maurizio Petriccioli (Cisl).

In riferimento alle pensioni anticipate ed all’Ape sociale, Petriccioli ha precisato:”Eventuali errori procedurali o vizi di forma nella presentazione della domanda non devono in alcun modo ledere il diritto dei lavoratori o delle lavoratrici ad ottenere l’indennità ed è dunque necessario che l’Inps comunichi tempestivamente agli interessati i motivi degli eventuali rigetti della domanda, onde consentire agli stessi di ripresentarla, corredandola con i necessari contenuti“.

Il leader sindacale ha aggiunto:”Si tratta di rodare le procedure e di migliorarle in corso di opera, sulla base dell’esperienza maturata, anche per fare in modo che tutti i potenziali destinatari di questo intervento sociale possano essere raggiunti e che tutte le risorse stanziate per questo fine vengano pienamente utilizzate”.

Per Petriccioli:”L’Ape sociale, che in prospettiva va resa strutturale, allargandone l’area dei beneficiari, è uno strumento importante che offre ai destinatari una possibilità concreta di anticipo pensionistico, che tiene conto della diversità e gravosità dei lavori e delle situazioni di maggior disagio. Per questi motivi occorre evitare il rischio che un eccessivo formalismo o i tecnicismi procedurali ne possano ridurre la portata innovativa e le potenzialità, in termini di risposta sociale”.

