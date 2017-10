Riforma delle pensioni: incontro tra Governo e sindacati. Si terrà lunedì prossimo un nuovo incontro tra Governo e sindacati sul tema delle pensioni. Le parti sociali attendevano da tempo il vertice con l’esecutivo, per poter dare inizio alla seconda parte della riforma delle pensioni, come stabilito nel verbale firmato nel settembre del 2016. “Ci auguriamo che nell’incontro di lunedì prossimo il Governo presenti delle risposte concrete sui temi posti dal sindacato, ad iniziare dalle questioni relative alle pensioni e al lavoro e, tra queste, il blocco dell’automatismo di crescita dell’età pensionabile e una pensione contributiva di garanzia per i giovani”, ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, dopo la convocazione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti.

Incontro Governo sindacati: il commento di Camusso.

Il leader della Cgil ha ricordato gli argomenti che verranno portati sul tavolo del confronto in tema di pensioni:”Le nostre richieste, in gran parte contenute nel verbale sottoscritto un anno fa, sono il congelamento dell’aumento automatico dell’età pensionabile legato all’aspettativa di vita, la costruzione di una prospettiva previdenziale per i giovani e il riconoscimento del lavoro di cura, la modifica e l’estensione dell’Ape sociale e dell’intervento per i lavoratori precoci, la rivalutazione delle pensioni e migliori condizioni di accesso alla previdenza integrativa”.

Oltre alle pensioni, si parlerà del lavoro per i giovani, per favorire il quale, Camusso ritiene che sia “importante rafforzare e sostenere gli investimenti, pubblici e privati, e gli strumenti di politica attiva e passiva di governo del mercato del lavoro, ad iniziare dalla proroga degli ammortizzatori sociali”. “Rivendicazioni che riguardano la vita concreta di milioni di persone ed esigenze di tutto il mondo del lavoro, e per questo respingono ogni logica di contrapposizione generazionale o territoriale”, ha sottolineato Camusso. “Dare risposte positive a queste richieste sarebbe un gesto di responsabilità del Governo. Se ciò non avverrà il sindacato rafforzerà e darà continuità alla sua mobilitazione”, ha poi concluso. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

