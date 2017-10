Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni e la diretta della puntata di stasera, 13 ottobre 2017

Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni di stasera, 13 ottobre 2017: Donatella Rettore si ritira dal programma, al suo posto Dario Bandiera. Tutto pronto per la quarta puntata di Tale e Quale Show 2017, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda stasera, venerdì 13 ottobre, alle 21.25. Stasera dovremmo salutare Donatella Rettore, che si è ritirata da Tale e Quale Show 2017 per problemi di salute: la stessa cantante ha ufficializzato l’abbandono del programma di Rai1 con un tweet: è stata colpita da una grave infezione virale ai reni e alle vie respiratorie superiori. Al suo posto, già da stasera, a Tale e Quale Show 2017 in onda stasera ci sarà Dario Bandiera, che imiterà Renato Zero, compito che era stato affidato alla Rettore.

Tale e Quale Show 2017, le anticipazioni ed esibizioni di stasera, 13 ottobre 2017.

Stasera, 13 ottobre 2017, i 12 protagonisti di Tale e Quale Show 2017 si comenteranno in nuove, difficili esibizioni. Ecco cosa la “roulette-slot machine” ha riservato ai protagonisti. Valeria Altobelli dovrà interpretare la classe di Fiorella Mannoia, Edy Angelillo ricorderà lo swing del Trio Lescano, Federico Angelucci onorerà il ricordo di Lucio Battisti, Filippo Bisciglia si metterà alla prova con Eros Ramazzotti, Marco Carta vestirà i panni di Michele Zarrillo, Claudio Lippi si trasformerà in Toto Cutugno, Alessia Macari interpreterà Heather Parisi, Benedetta Mazza sarà impegnata con la disco music di Gloria Gaynor, Piero Mazzocchetti imiterà Elton John, Annalisa Minetti sarà Lp, Platinette avrà le sembianze di Boy George e Dario Bandiera sarà Renato Zero.

