Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: il balayage. Se lo scorso autunno, le tonalità metalliche (pink e silver) hanno conquistato le teste delle più temerarie vestendole di bagliori frost e ispirazioni futuristiche, adesso, anche i toni intensi del castano tornano a dire la loro. Purché scaldati da sfumature color miele e caramello grazie alla tecnica del balayage, la creazione di una serie di schiariture tra il castano e il biondo che sfociano in una nuance ambrata, perfetta per pelli olivastre. Non è un segreto che il castano con sfumature dorate sia sempre accolto con grande entusiasmo dalla moda capelli.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: il nuovo look di Ambra Angiolini.

In particolare, di questo colore, che si realizza con la tecnica del balayage, ci regala una versione super cool una star di casa nostra: Ambra Angiolini, solita sfoggiare un intenso castano moka, che da qualche tempo a questa parte, ha optato per un ben più caldo colore di capelli, in assoluto tra le tinte più in voga della moda capelli dell’autunno. Il balayage di Ambra stupisce infatti soprattutto per il risultato ottenuto: un colore ancora più naturale e luminoso dei classici tiger eye visti finora, che valorizza ancora di più il suo viso, addolcendolo non poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA