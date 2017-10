Verissimo, anticipazioni e news della puntata di domani, 14 ottobre 2017. La puntata di domani di Verissimo, il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, si preannuncia ricca e scoppiettante. Nell’ultima puntata di Verissimo andata in onda sabato scorso, sono arrivati come ospiti Marco Predolin, squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Romina Power e Claudia Gerini. Domani a Verissimo in arrivo una delle cantanti più famose ed apprezzate del momento: Shakira! La star internazionale racconterà in trasmissione una storia interessante che la riguarda e parlerà della sua carriera professionale.

La famosa cantante Shakira non sarà l’unico ospite della puntata di domani di Verissimo, come sempre in onda alle 16,10 su Canale 5. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, racconterà la sua esperienza, Carmen di Pietro. Grazie a Carmen scopriremo episodi inediti e nuovi dettagli della vita all’interno della casa più spiata d’Italia. A Verissimo, domani 14 ottobre 2017, arriverà il campione di arti marziali Alessio Sakara, per la prima volta ospite della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

