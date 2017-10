Tale e Quale Show 2017, il racconto e le emozioni della quarta puntata del 13 ottobre 2017

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show 2017. Carlo Conti ha fatto il suo ingresso sul palco e ha dato un annuncio: Donatella Rettore si ritira dal programma a causa di una grave infezione ai reni che la costringe a diversi giorni di letto e di convalescenza. Al suo posto subentra un altro concorrente: Dario Bandiera. Il primo concorrente ad esibirsi sul palco di Tale e Quale Show 2017 è Filippo Bisciglia, il vincitore della scorsa settimana. Dopo la bellissima performance di Califano, Bisciglia imita Eros Ramazzotti. Anche stasera Filippo propone una soddisfacente esibizione! Alessia Macari canta e balla sul palco di Tale e Quale Show, ed imita Heater Parisi con Cicale. Marco Carta imita Michele Zarrillo ed è davvero tale e quale! A Tale e Quale c’è anche una sorpresa: arriva il vero Zarrillo, ed i due (statura a parte) sono identici! A Tale e Quale Show Benedetta Mazza imita Gloria Gaynor, e riceve i complimenti dalla giuria per i grandi miglioramenti. Federico Angelucci propone il ricordo di Lucio Battisti. L’imitazione non è per niente facile, Lucio è un mito inimitabile, ma l’esibizione è comunque gradevole.

Tale e Quale Show 2017, Annalisa Minetti vince la puntata con l’imitazione di LP!

Annalisa Minetti propone l’imitazione LP. Annalisa ha proposto una straordinaria esibizione, è riuscita ad imitare LP in maniera perfetta, nonostante le evidenti difficoltà di questa difficilissima prova. Standing ovation per Annalisa. Claudio Lippi ha imitato Toto Cutugno. Nonostante, come fa notare Loretta, sia un Toto albino con gli occhi chiari, l’imitazione vocale è perfetta! Piero Mazzocchetti a Tale e Quale Show imita Elton John. L’esibizione è davvero emozionante, e Pietro ha ben saputo mascherare la sua voce di tenore. Valeria Altobelli imita Fiorella Mannoia, e canta Che sia benedetta, regalando grandissime emozioni. Platinette, ha imitato Boy George. Platinette ha cantato e ballato, ed ha incantato e divertito il pubblico. A Tale e Quale Show Carlo Conti manda in onda un messaggio di Donatella Rettore, che da stasera non farà più parte del cast di Tale e Quale: la cantante è stata copita da una malattia che richiede diversi giorni di cura e di riposo, ed al suo posto subentra Dario Bandiera, che ha imitato Renato Zero. L’ultima concorrente ad esibirsi è Edy Angelillo, che propone una bellissima imitazione del Trio Lescano. Tale e Quale si conclude con la proclamazione del vincitore, anzi, della vincitrice: si tratta di Annalisa Minetti, che in sole quattro puntate si aggiudica la seconda, meritatissima vittoria: dopo l’imitazione di Celine Dion della prima puntata, anche l’imitaizione di LP convince tutti! Qui trovi le ultime anticipazioni, news e novità di Tale e quale show 2017.

