Tale e Quale Show 2017, il vincitore e le emozioni della quarta serata. Tale e Quale Show 2017 torna ad allietare il pubblico di Rai 1 il venerdì sera, dopo che la scorsa settimana è eccezionalmente andato in onda il sabato sera, per permettere la visione su Rai 1 della partita Italia Macedonia. La puntata di stasera ha regalato delle esibizioni davvero sorprendenti: i concorrenti di Tale e Quale Show dimostrano non solo di avere grande talento, ma anche di apprendere molto velocemente i consigli ed i suggerimenti degli insegnanti di Tale e Quale Show.

La quarta puntata di Tale e Quale Show 2017 di stasera, 13 ottobre 2017, ha regalato emozioni e colpi di scena. Carlo Conti ha dovuto fare un annuncio che nessuno si aspettava: Donatella Rettore è stata costretta ad abbandonare Tale e Quale Show a causa di una malattia che richiede cure e tanto riposo. Al suo posto è subentrato Dario Bandiera.

Il vincitore di Tale e Quale Show 2017 della quarta puntata, Annalisa Minetti vince e convince con l’imitazione di LP.

Sono state tante le esibizioni magistrali proposte stasera a Tale e Quale Show 2017, ma una in particolare ha stupito tutti: quella di Annalisa Minetti, che ha imitato LP. Annalisa ha una voce molto particolare difficile da camuffare, ma la cantante è riuscita ad imitare LP alla perfezione anche nelle gesta. Annalisa ha vinto la sfida con Marco Carta, superandolo di appena un punto, e si è confermata per la seconda volta (in sole quattro puntate!) meritata vincitrice di questa puntata di Tale e Quale Show 2017. Qui trovi le ultime anticipazioni, news e novità di Tale e quale show 2017.

Il video messaggio finale di Annalisa Minetti, vincitrice della quarta puntata di Tale e Quale Show 2017.

