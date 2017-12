Beautiful tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre 2017 – «Sally: via da Los Angeles!» – Siamo arrivati a un nuovo terzetto di puntate della soap opera californiana, con il loro carico di eventi e colpi di scena che ora andiamo a vedere insieme: secondo le anticipazioni di Beautiful Ridge sta tentando di riconquistare Brooke, ma ormai lei ha scelto di sposare Bill. Nel frattempo, l’inaspettato aiuto di Thomas a Sally, spinge i Forrester a rinunciare alla causa intentata contro la Spectra, ma i beni dell’azienda vengono comunque confiscati. Al che la ragazza decide di andarsene via da Los Angeles. Intanto Liam comincia a sospettare del padre e delle sue manovre volte ad appropriarsi della Spectra e mette quindi alle strette Jarrett, che gli assicura di non essere l’autore della recensione che ha stroncato Sally.

Beautiful le anticipazioni del 12, 13 e 14 dicembre 2017: «Il sogno di Dollar Bill».

Le anticipazioni di Beautiful mostrano che Bill sogna di costruire un immenso grattacielo al posto del vecchio edificio della Spectra! Wyatt non è d’accordo e lo incolpa di aver distrutto la carriera di Sally, inducendola a rubare i bozzetti della Forrester dopo la prima stroncatura scritta proprio di suo pugno. Liam, venuto a conoscenza della situazione si confida con Steffy e vorrebbe che anche Thomas, ancora innamorato di Sally, venisse a conoscenza del brutto tiro giocato da Bill alla ragazza. Intanto Sally, prima di lasciare la città, mostra a Thomas un suo bozzetto. Lui ne rimane colpito e le chiede appassionatamentedi restare: prima o poi i Forrester la perdoneranno…