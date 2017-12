Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 12 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, martedì 12 dicembre 2017, con una nuova puntata in versione Xmas, con tanti tutorial ricchi di idee e suggerimenti per questi giorni di festa e per il Natale che si avvicina. Caterina Balivo apre oggi la puntata con un nuovo, grazioso look: la bella conduttrice ha deciso di indossare un abito viola con maniche velate e gonna plissettata.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, martedì 12 dicembre 2017: i consigli sull’allattamento, cucina, moda, capelli, giardinaggio.

A Detto Fatto oggi ci sono dei preziosi consigli per le neo mamme: la psicoterapeuta Sara Roveraro e l’ostetrica Daniela Pergola parlano delle gioie e dei dolori dell’allattamento, da due punti di vista differenti. Ilario Vinciguerra svela i segreti per preparare un arrosto che possiamo proporre per il pranzo di Natale. Giulia Vaiana propone a Detto Fatto un dolce che sembra provenire dal mondo delle favole: si tratta di un bellissimo trenino di Natale decorato con cioccolato, biscotti, fiori di zucchero e caramelle, e Giulia prepara uno schema con cui potremo facilmente realizzarlo. Detto Fatto prosegue oggi con Olivia Ghezzi che cercherà di rendere più elegante una giovane ospite dallo stile un po’ “maschiaccio”. L’esperto di extension Angelo De Biasio aiuta una sua ospite a ritrovare la chioma fluente e riccia che aveva un tempo, utilizzando la tecnica a clip. Restando in tema natalizio, Fabiano Oldani svela i segreti per curare le tipiche piante natalizie, come la Stella di Natale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.