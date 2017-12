Grande Fratello vip 2017. Luca ed Ivana: il cerchio si stringe. Sembra sempre più probabile che Luca Onestini ed Ivana Mrazova, siano una coppia o che stiano per diventarlo. Il gossip più recente vuole che Ivana abbia troncato la storia con Alessandro Allevato, anche se sul profilo Instagram dell’imprenditore sono ancora presenti le foto scattate quando i due erano ancora una coppia ufficiale. Per il resto nessuna dichiarazione, nè conferme di alcun genere. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 Luca ed Ivana hanno continuato a frequentarsi e sui social si vedono spesso assieme ad ex concorrenti ed altre persone.

Grande Fratello Vip 2017: Luca si racconta a Mattino 5.

Ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, oggi Luca ha raccontato del suo rapporto speciale con la modella. Alla domanda diretta della conduttrice: “State insieme?”, Lui risponde, un po’ imbarazzato:”Al momento no, poi vediamo cosa succede, nel senso che la speranza è l’ultima a morire”. E’ il desiderio di proteggere una storia appena iniziata, oppure Luca è stato sincero? Dalle sue parole trapela, però, un sentimento che va al di là di una semplice amicizia. L’ex tronista ha sempre detto di voler rispettare il fatto che Ivana fosse fidanzata. Ma ora che la modella è tornata single?”Da quello che ho sentito sui social forse non ha più un ragazzo”, ha continuato Luca. “Non so se è così”, ha aggiunto. “La stima nei suoi confronti è grande. Staremo a vedere”, le parole con cui Luca ha chiuso l’argomento.

Ivana e Luca a Milano.