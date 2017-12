A Milano si è tenuto un nuovo incontro tra i concorrenti finalisti di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. Dopo essersi rivisti in occasione della registrazione della puntata speciale di Verissimo, i finalisti di questa edizione si sono rivisti di nuovo sempre a Milano, così come testimoniano le foto e le stories che hanno postato in queste ore sui loro profili ufficiali social.

La reunion speciale dei finalisti a Milano senza Bossari e De Lellis.

Raffaello Tonon, Ivana Mrazova, Aida Yespica, Luca Onestini e la coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser, ieri hanno trascorso la serata insieme in un locale milanese. Il gruppo di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017 è stato davvero uno dei migliori, in grado di creare delle amicizie forti che per il momento continuano anche fuori dalla casa (lo scorso anno, per esempio, non c’è stata nessuna reunion tra i concorrenti finalisti!). Come all’interno della casa ieri sera tra i concorrenti c’è stata una grande sintonia e tanto divertimento,

Tra tutti i concorrenti finalisti di questo GF Vip, però, mancavano all’appello Giulia De Lellis e il vincitore Daniele Bossari. Daniele Bossari in serata ha postato sui social delle stories che lo mostravano impegnato ad un evento benefico al quale in un primo momento della serata ha preso parte anche Ivana, che poi ha raggiunto il resto del gruppo del GF Vip per questa cena speciale prima di Natale.

Sconosciuti invece, i motivi dell’assenza di Giulia De Lellis a questa cena speciale con i concorrenti finalisti del reality show. Non si esclude che la De Lellis possa aver avuto degli impegni di lavoro e quindi sia stata impossibilitata a partecipare alla serata organizzata ieri a Milano, anche se in molti hanno notato che Giulia non ha preso parte neppure alla prima serata speciale che hanno organizzato la scorsa settimana.