Guida tv completa di stasera martedì 12 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction La strada di casa, con Alessio Boni. Fausto ha dei ricordi sul cadavere di Paolo: ricorda di averlo gettato in una zona paludosa. Baldoni e i sommozzatori della polizia sono già sul posto per ritrovarlo, per questo Fausto intende costituirsi. Su Rai 2 andrà in onda la partita di Coppa Italia Inter – Pordenone. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Guida tv di stasera martedì 12 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film 40 carati. L’agente di polizia Nick viene arrestato per un furto, anche se sostiene di non averlo commesso. Evaso di prigione, si arrampica sul cornicione di un palazzo minacciando il suicidio e attirando sotto di sé una gran folla e molta polizia… Su Canale 5 vedremo il film con Sandra Bullok The blind side. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.