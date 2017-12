Le Iene Show, una nuova puntata di stasera, martedì 12 dicembre 2017. Stasera andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show, la seguitissima trasmissione di Italia 1 condotta da Ilary Blasi e Teo Mammucari con la partecipazione del trio della Gialappa’s band. Il pensiero de Le Iene anche oggi va a Nadia Toffa, che nella scorsa settimana ha avuto un brutto malore ma adesso sta meglio, e presto tornerà in tv. Ilary Blasi nella puntata de Le Iene di martedì scorso ha avuto parole molto belle per Nadia, vedremo se stasera avremo qualche notizia sulle sue condizioni di salute. Prima di scoprire l’outfit scelto da Ilary, ricordiamo gli abiti indossati nelle scorse puntate de Le Iene Show.

Le Iene show, il look di Ilary Blasi stasera, 12 dicembre 2017.

Ilary Blasi sceglie sempre dei look particolari ed eleganti. Ilary ha da poco concluso la conduzione della seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017, e ad ogni puntata ha sfoggiato bellissimi abiti. Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ilary ha indossato un elegantissimo completo con giacca e pantalone rosso con una miriade di punti luce che le donavano luminosità al volto. Per Le Iene Show, Ilary solitamente sceglie outfit più colorati, con toni turchesi, rosa e paiettate, per dei look molto moderni e grintosi. Cosa indosserà stasera?