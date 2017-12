La prova del cuoco torna oggi, martedì 12 dicembre 2017, puntuale con Antonella Clerici su Rai 1, con tante ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di ieri, lunedì 11 dicembre 2017. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco sono state proposte tante ricette che possono costituire delle belle idee da proporre per il nostro pranzo di Natale.

Le ricette de La Prova del cuoco di ieri, lunedì 11 dicembre 2017: la torta choco flan e le stelle di Natale.

La Prova del Cuoco torna oggi, martedì 12 dicembre 2017, con un’altra interessante puntata in compagnia di Antonella Clerici ed i suoi bravissimi tutor. Nella puntata di ieri abbiamo scoperto molte ricette interessanti. Il momento del dolce è stato affidato a Natalia Cattellani, che ha preparato un’ottima torta choco flan: si tratta di un dolce con una base scura classica e una parte liquida chiara con goloso cream caramel. La torta può essere impreziosita con del caramello. Alessandra Spinsi ha proposto una nuova, ottima ricetta di pasta: le stelle di Natale. Si tratta di una ricetta di pasta fresca a forma di stelle di Natale con un ripieno di robiola e mascarpone, con salsiccia e formaggio come condimento.

La Prova del cuoco, le ricette del primo round di oggi 12 dicembre 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco di oggi martedì 12 dicembre 2017 si sfiderà per il Pomodoro Rosso Ivano Ricchebono, mentre per il Peperone Verde cucinerà Francesca Marsetti. Il tema della prima parte di gara sarà l’Anatra all’arancia, che Ricchebono preparerà con le patate ed erba cipollina, mentre la Marsetti farà un petto arrosto con patate schiacciate. Vince la prima sfida Francesca Marsetti, che viene premiata da Antonella Clerici per il modo in cui ha tagliato l’anatra a fettine sottilissime.

La Prova del cuoco, le ricette della sfida finale di oggi 12 dicembre 2017.

Il Pomodoro Rosso propone come menù del giorno Crespelle al taurasi e mozzarella di bufala e filetto di vitella con pomodori secchi e patate al rosmarino, mentre la squadra del Peperone Verde propone come menù ravioloni ai piselli con fonduta di formaggio e melagrana, e degli scampi alla piastra con una crema di cicoria. La penalità per i rossi sarà il cavolo a merenda, ossia un limoncino in salamoia, da utilizzare per la preparazione dei piatti.

La squadra del Pomodoro Rosso ottiene oggi 8 per la tecnica, 4 per il gusto e 5 per l’impiattamento. I Verdi ricevono 6 per la tecnica, 7 per il gusto, 5 per l’impiattamento. Il totale è di 17 per i Rossi e di 18 per i Verdi. Vince La prova del cuoco di oggi la squadra del Peperone Verde. Appuntamento a domani mercoledì 13 dicembre 2017 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50.