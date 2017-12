Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più chiacchierate, e stanno continuando ad alimentare il gossip con nuove rivelazioni. I due si sono conosciuti e frequentati all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘. L’ultima edizione di questo reality da poco conclusosi ha infiammato il web e le reti televisive grazie alla nuova love story nata tra la showgirl argentina e il ciclista Moser.

Continua la passione anche fuori della casa del Grande Fratello Vip nonostante la distanza!

La neo coppia continua a vivere e a godere il proprio rapporto alla luce del sole e, soprattutto, lontano dai riflettori. Sebbene fossero state molte le persone pronte a scommettere la loro precoce rottura, Ignazio e Cecilia si dimostrano sempre più felici e innamorati insieme. I due, ospiti recentemente a ‘Verissimo’ hanno dichiarato di dover affrontare un piccolo ostacolo nella loro relazione: la distanza. La Rodriguez e Moser, infatti, non stanno riuscendo a vedersi tanto quando prima gli era possibile convivere all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il motivo della lontananza ricade sugli impegni lavorativi a cui entrambi devono far fronte ma, malgrado ciò,la loro vita di coppia procede a gonfie vele.

Cecilia Rodriguez parla del suo ex Francesco Monte e degli amici in comune!

In merito Francesco Monte, la ragazza si sarebbe aspettata una totale diffidenza nei suoi confronti all’uscita dal reality e avrebbe dovuto tener testa a tutti gli amici in comune con il suo ex fidanzato. Al contrario, la Rodriguez ha annunciato di non essere stata abbandonata dai suoi amici ma, al contrario, questi ultimi hanno capito le sue scelte e le sono stati vicino.L’ultima rivelazione ricade sula famosa agenda dei voti di Ignazio Moser. La coppia ha dichiarato di aver bruciato l’agenda subito dopo la loro uscita dal programma. A quanto pare la nuova coppia sembra fare sul serio.