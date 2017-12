Stasera, 12 dicembre 2017, andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Rai con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere La strada di casa. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera. Fausto inizia a ricordare qualcosa sulla vicenda di Paolo, e ricorda di aver gettato il suo cadavere in una palude. Baldoni e i sommozzatori della Polizia sono già sul posto per ritrovarlo, e per questo Fausto decide di costituirsi. Le cose, però, prendono una piega diversa: a Fausto viene offerta l’insperata possibilità di farla franca, ma sarà davvero fattibile: ciò significherebbe nuove bugie da dire a Gloria, in un contesto familiare già disastroso: Fausto ha infatti a che fare con l’infelicità di Lorenzo, il sogno a cui Milena sta rinunciando per lui, la brutta vicenda in cui si infila Viola, le difficoltà a relazionarsi con Martino…

Le anticipazioni dell’ultima puntata de La strada di Casa: chi ha ucciso Paolo?

Martedì 19 dicembre 2017 andrà in onda l’ultima puntata de La strada di Casa. Scopriamo quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata. Dopo il coma, Fausto inizia a fare i conti con il suo passato e con gli errori che aveva commesso. Durante l’ultima puntata scopriremo la verità su Fausto, che in realtà non ha ucciso Paolo… Assisteremo anche a diversi lieti fini nella famiglia di Fausto.