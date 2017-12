REI, le ultime novità. Un concreto sostegno economico alle famiglie in difficoltà correlato a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. E’ quello previsto dal Reddito di inclusione (REI) che i cittadini possono richiedere in Comune. Dall’ 1 gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). «Si tratta di una misura che permetterà ai cittadini residenti di beneficiare di un contributo economico mensile che varia in base al numero dei componenti – spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Volterra Francesca Tanzini -. Per tutto il nucleo familiare, inoltre, i servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, metteranno a punto un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa».

Arriva la Carta REI, tutte le novità!

Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato. Il beneficio viene concesso dall’Inps che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ha messo a disposizione degli operatori il modulo di domanda e le istruzioni operative, tra cui il modulo REI-com, da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio.

REI, chi può presentare la domanda!

Possono fare richiesta di REI i nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 6mila euro e con almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di un minorenne; di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore; di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.