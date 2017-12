Prossimi protagonisti non delle corti, ma delle passerelle, sono gli abiti e capi di broccato e damascato, destinati a divenire una delle principali tendenze moda inverno 2018. Su fondi prevalentemente oro, rossi e viola spiccano manufatti decorati nelle fantasie più varie, e su abiti dalle linee e geometrie più diverse: che siano essenziali, rigorosi e geometrici, oppure destrutturati e dalla meraviglia barocca, che siano mini o extralong poco importa. Spadroneggiano i tessuti operati che indossati ci doneranno l’illusione di trovarci a Versailles, nella reggia alla corte di Luigi XV, nonché regine di tendenze.

Gli stilisti che hanno scelto i decori tappezzeria per le loro creazioni

Tantissimi i designer che per le collezioni autunno inverno 2018, hanno scelto i vestire le loro donne con tessuti che ricordano quelli da tappezzeria. Allora preparatevi ad abbinare il vostro look a lussuosissime tende in broccato di velluto, eleganti divani di seta damascata, arazzi, cuscini e maestosi tappeti orientali.

Jeremy Scott per Moschino, realizza lunghi abiti da sera con trame rubate da preziosissimi tappeti persiani. Fausto Puglisi fa mini dress di velluto imbottito e ricamato d’oro e cristalli, come ricchi cuscini barocchi. Per Erdem il velluto dévoré a motivo floreale drappeggia sui corpi delle modelle in passerella come tende al vento. Dolce & Gabbana, fanno di un interno campionario di tessuti, la giacca più originale della collezione autunno inverno 2018. Damaschi e broccati di velluti e sete scintillanti sono di tendenza anche per Gucci, Kenzo e Valentino.