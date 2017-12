È finita tra Aida Yespica e il suo Geppy Lama. Aida Yespica ha annunciato la fine della sua relazione con l’imprenditore, a cui era legata dalla scorsa estate. Questa volta la showgirl lo ha fatto sapere al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 13 dicembre. La coppia non è riuscita dunque a superare la crisi giunta in concomitanza con la partecipazione di Aida al Grande Fratello Vip 2. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stato un avvicinamento tra lei e Jeremias Rodriguez, infatti, Geppy aveva lasciato la fidanzata in diretta, pur non essendo presente in studio. Qualche giorno dopo però lui aveva deciso di perdonarla e l’ha aspettata fuori dalla porta rossa il giorno della finale. In realtà si scambiarono, in quell’occasione, un abbraccio e un bacio piuttosto sbrigativi che si dimostravano pessimi sintomi di un rapporto sul viale del tramonto.

Le dichiarazioni di Aida sulla fine del rapporto con Geppy: ho fallito.

La Yespica ha parlato così alla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Non ho più voglia di mentire parlando della mia vita. Il GFVip ha mostrato chi sono nel bene e nel male. Ora che mi sono spogliata dei miei dolori, delle mie paure, non devo aver paura. Anche di camminare da sola […] Ero partita con Geppy per andare a Bormio a trascorrere due giorni di relax. Sono bastate poche ore lontano dal caos, lontano dal mondo di selfie e applausi per capire che qualcosa dentro di me era esploso. Il mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: ‘Ti amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro. Certo, immagino già i commenti: ‘Aida la mangiauomini che ancora una volta fallisce’. Lo so, ho fallito. Ancora una volta ho fallito. O forse per la prima volta voglio pensare che mi sono salvata.”