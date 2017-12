Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 13 dicembre 2017. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, con una puntata in versione ridotta per dare spazio al collegamento in diretta con la Camera dei deputati. Caterina Balivo, come sempre al timone della trasmissione, ha fatto oggi il suo ingresso a Detto Fatto con un grazioso abito sui toni del viola con decori ricamati e colorati.

Detto Fatto, i tutorial del 13 dicembre 2017: moda spose e le proprietà e gli usi dell’olio di argan e di cocco.

Detto Fatto oggi propone due interessanti tutorial. La stilista delle spose Alessandra Rinaudo continua il suo viaggio alla ricerca degli usi e constumi del matrimonio all’italiana, questa volta facendo tappa a Monza. Alessandra propone alla sua ospite dei bellissimi modelli per il giorno più bello, uno a principessa, con balze in tulle, e l’altro a sirena, con ricamo a mano, tutti con preziosi decori gioiello. Per concludere, Chiara Coricelli a Detto Fatto ha svelato i segreti degli oli da tavola e da cosmesi. I protagonisti di questa puntata sono l’olio di cocco e quello di argan, e Chiara ci mostra i loro molteplici usi: con l’olio di cocco è possibile fare degli ottimi pancakes ed una maschera per il viso, mentre con l’olio di argan si possono fare delle maschere per capelli. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.