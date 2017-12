Grande Fratello Vip 2017: un’altra coppia “scoppiata”. Da quando è uscita dalla casa del grande Fratello Vip 2017, Ivana Mrazova non è mai apparsa in compagnia del fidanzato, Alessandro Allevato. Nel corso del reality la modella ne ha parlato pochissimo e sembrava non provare molto la sua mancanza, contrariamente a Giulia che non faceva altro che parlare del suo Andrea. Finalmente Ivana ha rivelato il motivo di tanta riservatezza: il sentimento che provava per l’imprenditore si è deteriorato tanto da volere interrompere la relazione.

Ivana rivela di essere single a Pomeriggio 5.

Nel corso di un’intervista a Pomeriggio 5, Ivana ha ammesso di aver lasciato Andrea, con il quale aveva iniziato una relazione da cinque mesi. La giovane ha tenuto a precisare che si trattava solo di una frequentazione, ancora da consolidare. La modella ha confessato a Barbara D’Urso di aver capito poco dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2017 che le cose non erano come sarebbero dovute essere, ma ha deciso di attendere un colloquio privato con il fidanzato, invece di lasciarlo in diretta.

Ivana ha raccontato di aver lasciato Andrea due giorni prima e che lui non all’inizio non l’ha presa benissimo, ma poi ha capito. È bravissimo e perbene ma non c’era una gran sentimento. “Ora sono libera”, ha sottolineato la modella. Ora che Ivana è ufficialmente libera come andrà a finire con Luca?

Ivana a Pomeriggio 5, il video.