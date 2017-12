Guida tv completa di stasera mercoledì 13 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Milan – Hellas Verona. Su Rai 2 andrà in onda Indietro Tutta 30 e Lode. Indietro tutta compie 30 anni, e per celebrare questo speciale compleanno Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai2 con due serate evento. Renzo Arbore e Nino Frassica tengono a precisare: “non siamo più quelli di una volta”, ma in realtà per loro gli anni sembrano non passare mai! Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Stasera, mercoledì 13 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Terence Hill e Ross Hill Renegade – Un osso troppo duro. Durante il suo viaggio attraverso l’America Luke incontra Matt, il figlio del suo amico Moose, ingiustamente rinchiuso in carcere. Moose chiede a Luke di aiutare Matt a prendere possesso di un suo terreno; lungo la strada e una volta giunti a destinazione, Luke e Matt saranno protagonisti di molte avventure e diventano molto amici. Su Canale 5 vedremo il programma musicale Music Autunno. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Jack Frost. La7 trasmetterà Atlantide, storie di uomini e di mondi, la trasmissione condotta da Andrea Purgatori con nuovi documentari e nuovi racconti di storia che vanno dall’arte a momenti del nostro passato prossimo.