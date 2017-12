L’idillio tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è ancora in corso, ma l’argentina è criticatissima sul piano professionale. Se il privato dell’argentina va alla grande, lo stesso infatti non si può dire per il suo lavoro di showgirl; nonostante gli ascolti record che ha fatto registrare ”Tu si que vales”, la 33enne è stata criticata sia per il modo poco spigliato di condurre durante puntate di semifinale e finale (che erano in diretta e non registrazioni) che per alcune strane ”curve” del suo corpo.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone paparazzati nella Capitale scambiandosi baci appassionati.

Soltanto un mese fa, tutti i siti di gossip ed il settimanale “Chi” riportavano l’indiscrezione secondo la quale Belen Rodriguez avrebbe lasciato Andrea Iannone perché non si sentiva pronta a costruire qualcosa di concreto con lui.

Ma queste voci non hanno mai trovato conferma nella realtà e nelle dichiarazioni dei protagonisti di questa storia: non solo la showgirl ha più volte negato la rottura con il fidanzato, ma è stato il pilota Suzuki a smentire categoricamente il tutto in un’intervista rilasciata a ”La Gazzetta dello Sport”: ”Se dovessimo lasciarci, sarò io il primo a parlarne. Questa cosa è stata alimentata dai media e, anche se tutti hanno la libertà di dire quello che vogliono, soltanto io e le persone che mi sono vicino conoscono la verità”.

Le foto che ”Chi” pubblica in esclusiva nel suo numero in uscita il 13 dicembre confermano quanto dichiarato dai due. Andrea, infatti, ha raggiunto Belen nella Capitale e lì non è riuscito a trattenersi dal baciarla davanti ai paparazzi presenti.

L’ennesimo ritocco di Belen Rodriguez: un lato b troppo generoso…

La ritrovata serenità sentimentale, però, non è l’unico argomento che in queste ore sta facendo discutere di Belen Rodriguez: in seguito alla puntata finale di ”Tu si que vales”, infatti, sono nate nuove polemiche nei confronti della showgirl e della sua conduzione.

Sebbene il programma del sabato sera sia stato un vero successo in termini di ascolti, la presentazione dell’argentina e di Martin Castrogiovanni non ha convinto la maggior parte del pubblico: molti, infatti, sono stati i commenti negativi arrivati alla coppia sia durante che dopo la fine della diretta (pare che i due siano stati incerti e troppo legati al copione).

Criticatissima Belen per un altro motivo: i due abiti bianchi e aderenti che la sudamericana ha indossato quella sera, infatti, mettevano in mostra un lato b davvero esagerato.

”Avevo paura che le protesi della Rodriguez uscissero fuori dallo schermo”, ”Ditemi che erano imbottiture”, ”Il gommista che gonfia il sedere a Belen questa sera ha esagerato”, questi sono solo alcuni dei commenti che recentemente hanno fatto il giro del web. Il pensiero che la maggiori parte degli italiani condividono, dunque, è che l’argentina potrebbe aver fatto nuovamente ricorso alla chirurgia estetica per ritoccare il lato b.