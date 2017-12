Stefano De Martino sarà inviato all’Isola dei Famosi. Il ballerino ha vinto l’ultima sfida, quella con Daniele Bossari, neo trionfatore del GFVip, per il ruolo di inviato in Honduras, a quanto afferma il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, dal suo account ufficiale Instagram. Alessia Marcuzzi, la conduttrice dell’Isola dei famosi anche per la prossima edizione è stata fotografata accanto al ballerino di Amici, pronto a partire per l’Honduras come inviato.

Le foto di Stefano De Martino accanto ad Alessia Marcuzzi conferma l’accordo.

Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 13 dicembre, le immagini esclusive del primo incontro tra Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei famosi, che partirà a fine gennaio su Canale5, con il suo nuovo inviato, Stefano De Martino. Stando a quanto riportato dalla firma di Chi, Gabriele Parpiglia, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini è pronto uno scoop per il numero in edicola il 13 dicembre: l’ufficialità (di cui tanto si è parlato) della figura di Stefano De Martino come inviato dell’Isola dei Famosi. Lo show ambientato nelle spiagge dell’Honduras partirà a fine gennaio, e De Martino pare abbia firmato il contratto. Leggiamo, sempre dall’account di Parpiglia: “accompagnato dal suo agente Lucio Presta, si è incontrato a pranzo con Alessia Marcuzzi per iniziare a conoscersi. Per partecipare all’Isola, De Martino lascerà Amici sia nel daytime sia nel serale. A convincerlo nella scelta, rivela Chi, è stata anche l’ex moglie Belen Rodriguez che deve proprio all’Isola la sua fama