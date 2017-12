La prova del cuoco torna oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, puntuale con Antonella Clerici su Rai 1, con tante ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di ieri, martedì 12 dicembre 2017. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco sono state proposte tante ricette che possono costituire delle belle idee da proporre per il nostro pranzo di Natale.

Le ricette de La Prova del cuoco di ieri, martedì 12 dicembre 2017:

Nella puntata de La prova del cuoco di ieri, martedì 12 dicembre 2017 si le sfide tra il Pomodoro Rosso ed il Peperone Verde hanno avuto come protagonista l’anatra all’arancia. Ricchebono prepa l’anatra con le patate ed erba cipollina, mentre Francesca Marsetti ha preparato un petto arrosto con patate schiacciate. Il Pomodoro Rosso ha poi preparato crespelle al tiramisù e mozzarella, e filetto di vitello con pomodori e patate al rosmarino. Il Peperone Verde, invece, prepara ravioli ai piselli con fonduta di formaggio e melagrana, e degli scampi alla piastra con una crema di cicoria.

La faraona di Anna Moroni e le altre ricette a La Prova del cuoco di oggi, 13 dicembre 2017.

La Prova del cuoco di oggi, 13 dicembre 2017, propone tante ricette interessanti e succulenti. Anna Moroni ha proposto la faraona farcita con carciofi e fontina. Anna suggerisce di preparare questo piatto per il Natale. La faraona è arricchita di piacevoli odori quali salvia, rosmarino, maggiorana, ed è impreziosita da una salsa a base di panna, brodo, patate, sale. Sergio Barzetti prepara un risotto allo spumante. Questa ricetta può essere preparata sia per Natale che per Capodanno ed è prepararo con spumante rosè, formaggio spalmabile e brodo di carne bianca.