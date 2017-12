Romina Power e Al Bano Carrisi non stanno più insieme da anni, ma continuano a far sognare il pubblico con le loro apparizioni sul palco per i concerti di cui sono protagonisti insieme. Ora, però, anche complici i problemi di salute con cui lotta da ormai un anno a questa parte, Al Bano Carrisi ha annunciato che l’anno prossimo lascerà il mondo della musica. A commentare questa decisione è stata Romina Power a Il Sabato italiano: “Io spero che Al Bano cambi idea e che non smetta l’anno prossimo. Magari l’ha detto in un momento di stanchezza e poi cambia idea. Sai quante volte ha fatto l’ultima tournée? Ma non lo costringerei mai se è stanco. È stata una brutta annata per lui questa, varie cose gli sono successe. Ma adesso sta meglio, sta bene”.

Romina Power spiega il significato del suo Ti amo ad Al Bano.

Romina Power ha poi chiarito la questione del “ti amo” detto a Verissimo ad Al Bano, questione che aveva suscitato non poche chiacchiere. Romina ha spiegato che il rapporto che la lega ad Al Bano è speciale, ma non intendeva dire un ‘ti amo’ all’italiana. “Chiaramente ad Al Bano voglio bene, forse ho sbagliato a dire ‘ti amo, lo amo’, però è un volersi bene che c’era sempre e ci sarà sempre. Questo volevo dire. Love in italiano si traduce in amore, ha spiegato la Power. Ma in inglese non c’è una differenza tra dire ti amo e ti voglio bene, love è solo love”.