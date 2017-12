Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 14 dicembre 2017. Caterina Balivo torna oggi in diretta come ogni giovedì. Detto Fatto dà così la possibilità ai telespettatori di interagire con i tutor e con Caterina Balivo attraverso i canali ufficiali social dello show utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai. Andrea Dianetti dirige la social room ed è pronto a ricevere le domande, i commenti ed i DettoScatto dei telespettatori. Per la puntata in diretta di oggi, giovedì 14 dicembre 2017, Caterina Balivo ha scelto di indossare un outfit estremamente grazioso: si tratta di un abito corto con fantasia a scacchi con le tinte rosso e viola. Scopriamo quali sono i tutorial proposti oggi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, giovedì 14 dicembre 2017: cucina, mondo social, centrotavola natalizi.

A Detto Fatto oggi, giovedì 14 dicembre 2017, Morris Marigo ci ha mostrato come realizzare delle composizioni floreali (e non solo) tipiche natalizie, da poter proporre durante queste feste. Protagonisti sono le stelle di Natale e la frutta secca. Paola Turani torna a Detto Fatto con un altro appuntamento con le sue future influencer Chiara, Leila e Rossella. Le tre donne hanno postato una foto con l’albero di Natale e con un outfit a tema. A Detto Fatto non manca il momento del dolce e, date le feste imminenti, si tratta di un dolce natalizio. A mostrarci una vera e propria opera d’arte è Michel Paquier, che realizza uno splendido (e ottimo) tronchetto alla gianduia con ripieno di gelèe ai frutti esotici. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.