Che sia già finita l’amicizia tra Giulia De Lellis e Ivana Mrazova? Pare che tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sia calato il gelo a pochi giorni dalla fine del reality. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non ha mai partecipato a una cena con gli altri ex inquilini della Casa. E sembrerebbe che si sia allontanata anche dalla modella ceca con cui ha condiviso tutta l’ avventura.

Dalle stories di Instagram, infatti, emergerebbe che Giulia avrebbe incontrato solo Ignazio Moser e i fratelli Rodriguez. Neanche un contatto con Luca Onestini e Ivana, i suoi amici più stretti durante il Grande Fratello Vip. Il motivo al momento non è dato saperlo, si possono fare solo congetture che vedono “incriminati” proprio i Rodriguez.

L’ammirazione improvvisa di Belen per Giulia.

Arrivano inaspettatamente i complimenti da parte di Belen a Giulia De Lellis dopo le critiche diffuse sui social quando la concorrente, ancora nella casa, aveva suggerito alle sue bimbe di votare per l’eliminazione di Jeremias Rodriguez. Adesso la situazione sembra si sia rovesciata. Tra i due milioni di followers su Instagram per Giulia, annoveriamo di fatto anche Belen che sotto un post le ha lasciato un commento che esprimeva grande ammirazione.

I fan di Ivana Mrazova, che aveva stretto tantissimo con la De Lellis, parlano già di macchinazione dell’impero dei Rodriguez contro la loro amicizia. La modella ceca in effetti non vede Giulia dalla registrazione di Verissimo e ha fatto sapere in un video che forse giovedì o venerdì si recherà a Verona.

Intanto su Twitter c’è chi tuona: “Da quando è iniziato il marchettaggio dei Rodriguez per cercare di allontanare Giulia De Lellis dalla coppia più amata (Luca e Ivana)?” E ancora c’è chi commenta: “Belen che cerca di far sapere che a lei piace Giulia De Lellis ahahha che poraccia vuole portarsi le bimbe di Giulia dalla sua parte”. Quale sarà la verità?