Guida tv completa di giovedì 14 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Alessio Boni La strada di casa. Fausto continua ad avere dei flash, ma stavolta ha un ultimo ricordo che può permettergli di chiudere il cerchio. Su Rai 2 va in onda la partita degli ottavi di coppa Italia ore 21.15 Lazio – Cittadella. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il film Son of a gun.

La guida tv di questa sera giovedì 14 dicembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda la serie tv Le tre rose di Eva 4. Alessandro è ancora in cella, ed inoltre i rapportu con Aurora sono molto tesi. Tessa è felice di tutte le attenzioni che riceve da Vittorio, ma le sorelle iniziano a preoccuparsi e non riescono a farle aprire gli occhi. Su Italia 1 vedremo il programma di intrattenimento Colorado 2017. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazzapulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.