Ignazio Moser racconta l’incontro con Belen e Iannone. Ignazio Moser aveva paura di Belen Rodriguez. Il ciclista lo ha rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi‘.”All’inizio temevo Belen. Me l’hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma, me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso dieci anni di vita”, ha spiegato Moser. Poi ha aggiunto: “Ho legato anche con Andrea Iannone, il suo fidanzato: ci scambiamo messaggi, ci sentiamo. Mi ha rivelato che quando Cecilia era dentro la Casa, Belen all’esterno parlava e reagiva come lei: ora isterica, ora affettuosa. Anche per loro il GF Vip è stato un viaggio incredibile”.

Ignazio Moser parla del futuro e della famiglia che sogna con Cecilia Rodriguez.

Ignazio ha poi già parlato della possibilità di avere dei figli con Cecilia. Per lui è qualcosa che prima o poi succederà. “Il mio sogno è potermi giocare le mie carte in televisione parlando di ciò che conosco realmente, ovvero lo sport. Il ciclismo in primis. Se dovesse arrivare l’opportunità, perché no? Con Cecilia sogno in grande, penso a una famiglia. So che prima o poi succederà. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori sono sani”, ha concluso Moser.