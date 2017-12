La prova del cuoco torna oggi, giovedì 14 dicembre 2017, puntuale con Antonella Clerici su Rai 1, con tante ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di ieri, mercoledì 13 dicembre 2017. Nella puntata di ieri de La prova del cuoco sono state proposte tante ricette che possono costituire delle belle idee da proporre per il nostro pranzo di Natale e di Capodanno.

Le ricette de La Prova del cuoco di ieri, mercoledì 13 dicembre 2017.

La Prova del cuoco di ieri, 13 dicembre 2017, ha proposto tante ricette interessanti e succulenti. Antonella Clerici con l’aiuto dei suoi tutor, ha reso la puntata come sempre interessante e ricca di proposte. Anna Moroni ha preparato la faraona farcita con carciofi e fontina, ed ha rivelato che questo è uno dei suoi piatti preferiti da servire per il Natale. La faraona è arricchita di piacevoli odori quali salvia, rosmarino, maggiorana, ed è impreziosita da una salsa a base di panna, brodo, patate, sale. Sergio Barzetti ha preparato un risotto allo spumante. Questa ricetta può essere preparata sia per Natale che per Capodanno ed è preparato con spumante rosè, formaggio spalmabile e brodo di carne bianca. A breve scopriremo le ricette proposte oggi, giovedì 14 dicembre 2017.

Le ricette de La prova del cuoco, del primo round di gara, oggi 14 dicembre 2017.

I cuochi di oggi sono Cristian Bertol per il Pomodoro Rosso e Diego Bongiovanni per il Peperone Verde. Il tema del vol au vent, dei ripieni di pasta sfoglia, che Bertol prepara con salmone, timo e crema di piselli e un altro tipo con i funghi e fonduta di pomodoro, mentre Bongiovanni li farcisce con salsa di taleggio e pere, ed un altro di natale con una mousse. Vince la prima manche Bongiovanni, che assegnerà la penalità nella sfida finale.

Il menù del Pomodoro Rosso e del Peperone Verde e le ricette de La prova del cuoco della sfida finale di oggi giovedì 14 dicembre 2017.

Bertol oggi preparerà Quenelle di ricotta con carciofi al tartufo e medaglioni di tacchino impanati con la bieta ripassata, mentre Bongiovanni si cimenterà con cannelloni con camembert, prosciutto e cavolo nero e saltimbocca di maiale con delle barbabietole in agrodolce. La penalità assegnata ai Rossi sarà il cavolo a merenda, ossia Bertol dovrà aggiungere una tazzina di caffè ad uno dei suoi piatti. Giudica la sfida tra le due squadre Paola Cacianti, che decreta per oggi la vittoria del Pomodoro Rosso. L’appuntamento è per domani venerdì 15 dicembre 2017 con La prova del cuoco alle 11.50 su Rai1.