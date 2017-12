La strada di casa, stasera l’ultima puntata della fiction Rai. Stasera, giovedì 14 dicembre 2017, andrà in onda l’ultimo appuntamento con la fiction di Rai 1 La strada di casa, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. La nuova fiction Rai sta appaasionando migliaia di telespettatori grazie alla storia di un padre di famiglia, in coma per 5 anni, con alle spalle un nebuloso passato. Scopriamo quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, 14 dicembre 2017.

Le anticipazioni de La strada di casa: Fausto alla scoperta della verità.

Fausto decide di compiere la scelta giusta. Proprio in quel momento però la sua memoria libera l’ultimo inquietante ricordo. Un dettaglio capace di ribaltare ogni certezza e illuminare l’intera vicenda di una luce ancora più cupa e tragica. E questa volta Fausto vuole andare fino in fondo, pronto anche a rischiare la propria vita pur di scoprire la verità. Ricercato dalla Polizia, braccato dai nemici, tradito da chi credeva vicino: Fausto ormai non può più fidarsi di nessuno. Non gli resta che rivolgersi all’unico che in fondo ha sempre dimostrato una moralità indiscussa: il suo cacciatore. Solo lui potrà aiutarlo a scoprire una volta per tutte la verità e gli permetterà di ritrovare finalmente la strada di casa.