Laura Freddi, le ultime news. Laura Freddi è arrabbiatissima dopo che il settimanale ‘Di Più‘ ha pubblicato una vecchia intervista, risalente addirittura a 16 anni fa, nella quale attaccava Daniele Bossari dopo la fine del loro rapporto, rivelando di essere stata tradita da lui. Adesso infatti la Freddi, che è incinta, è stata presa di mira sui social per quelle parole. Così ha voluto fare chiarezza. “Cari amici che venite a fare qui commenti inutili, ho cose più importanti da fare ora, però visto che qualcuno non capisce vi rispiego di nuovo e per l’ultima volta che io non ho rilasciato interviste a Di Più su Bossari, e come voi mi sono ritrovata di fronte il giornale e anche a me non ha fatto per niente piacere quello che ho visto, ero incredula e sorpresa ma vi pare che dopo 16 anni nella mia situazione e nel rispetto della mia vita privata e quella di Bossari, potrei anche solo pensare di fare interviste che riguardano una storia vecchia e finita male”, ha scritto Laura su Instagram.

Laura Freddi spiega la sua posizione delicata di donna incinta nel lungo post su Instagram.

“A me non serve questo, io sono incinta e sono al nono mese, certo che sto pensando a mia figlia e al mio sogno che si sta realizzando, io non l’ho neanche potuto seguire più di tanto il gf vip, non sono io che decido di pubblicare una vecchia intervista, nessuno ti chiede autorizzazioni, e non si può fare nulla“, ha poi aggiunto. E ancora: “Io sono rimasta sorpresa e amareggiata come voi, quindi non devo chiedere scusa a nessuno nè tantomeno ho mancato di rispetto a nessuno! Qualcuno mi consiglia cosa fare, tranquilli che sarà fatto sapere a chi di dovere! Non devo smentire una cosa dichiarata 16 anni fa nel momento in cui una storia è finita e ti fanno un’intervista”. “Posso dire che l’hanno ritirata fuori e pubblicata per loro volere! Spero di essermi spiegata bene, poi se qualcuno vuole continuare a far finta di non capire e continuare a scrivere brutti commenti gratuitamente è pregato di non venire più a visitare il mio Instagram grazie! E chi mi conosce bene sa che non sono io il tipo di persona che cerca pubblicità, anzi tutt’altro!”, ha quindi concluso.